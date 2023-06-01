23:47 ()
Свернуть список

Андорра - Швейцария 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур
Андорра
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Швейцария, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Швейцария
Главные тренеры
Андорра Кольдо Альварес
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
31.08.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа B. 7-й тур Швейцария3 : 0Андорра
10.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа B. 3-й тур Андорра1 : 2Швейцария
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 1 : 1Андорра
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Андорра0 : 2
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 0Андорра
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Андорра0 : 1
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур Андорра1 : 1
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Швейцария3 : 0
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 0 : 5Швейцария
06.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 6 : 1Швейцария
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 3-й тур 2 : 3Швейцария
28.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 2-й тур 1 : 0Швейцария

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close