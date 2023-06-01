Андорра - Швейцария 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Швейцария, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андорра
Швейцария
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
|Мурат Якин
История личных встреч
|31.08.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. 7-й тур
|3 : 0
|10.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 6-й тур
|1 : 1
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|3 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|06.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|6 : 1
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 3-й тур
|2 : 3
|28.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 2-й тур
|1 : 0