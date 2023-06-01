Греция - Ирландия 16 Июня прямая трансляция
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Ирландия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Ирландия
Главные тренеры
|Густаво Пойет
|Стивен Кенни
История личных встреч
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|0 : 1
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 6-й тур
|3 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|22.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 6-й тур
|3 : 2