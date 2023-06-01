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Греция - Ирландия 16 Июня прямая трансляция

16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур
Греция
Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Ирландия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Ирландия
Главные тренеры
Уругвай Густаво Пойет
Ирландия Стивен Кенни
История личных встреч
14.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Ирландия0 : 1Греция
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Греция0 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур 0 : 3Греция
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Греция
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 2Греция
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 6-й тур Греция3 : 1
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур Ирландия0 : 1
22.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Ирландия3 : 2
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 1Ирландия
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Ирландия1 : 2
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур Ирландия3 : 2

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