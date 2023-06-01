23:47 ()
Свернуть список

Македония - Украина 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 3-й тур
Северная Македония
Украина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Украина, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Македония
Украина
Главные тренеры
Северная Македония Благойя Милевски
Украина Руслан Петрович Ротань (и.о.)
Украина Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
17.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Украина2 : 1Северная Македония
09.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа C. 9-й тур Северная Македония0 : 2Украина
12.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа C. 3-й тур Украина1 : 0Северная Македония
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Северная Македония1 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур Северная Македония2 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Северная Македония1 : 3
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Северная Македония1 : 1
22.10.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 0Северная Македония
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 3Украина
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур 2 : 0Украина
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур Украина0 : 0
24.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 5-й тур 0 : 5Украина
21.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 1-й тур 3 : 0Украина
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Рассказываем, почему некоторые страны не могут играть друг против друга.Материалы по теме В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Северная Македония — Украина. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close