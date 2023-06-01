Македония - Украина 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Украина, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Украина
Главные тренеры
|Благойя Милевски
|Руслан Петрович Ротань (и.о.)
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|17.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|09.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|0 : 2
|12.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 3
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|22.10.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 6-й тур
|0 : 0
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 5-й тур
|0 : 5
|21.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 1-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Рассказываем, почему некоторые страны не могут играть друг против друга.Материалы по теме В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Северная Македония — Украина. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.