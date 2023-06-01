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Гибралтар - Франция 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур
Гибралтар
Франция

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Франция, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гибралтар
Франция
23 Гибралтар вр Дэйл Коулинг
4 Гибралтар зщ Джек Сержант
14 Гибралтар зщ Рой Чиполина
12 Гибралтар зщ Джейс Оливеро
6 Гибралтар пз Бернарду Лопеш
20 Гибралтар пз Итан Бритто
8 Гибралтар пз Николас Позо
18 Гибралтар нп Энтони Эрнандес
17 Гибралтар нп Киан Ронан
7 Гибралтар нп Ли Кашаро
21 Гибралтар нп Джеймс Кумбес
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
14 Франция зщ Уэсли Фофана
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
22 Франция зщ Тео Эрнандес
8 Франция пз Орельен Тчуамени
6 Франция пз Юссуф Фофана
20 Франция пз Кингсли Коман
7 Франция пз Антуан Гризманн
10 Франция пз Килиан Мбаппе
12 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Уругвай Хулио Сесар Рибас
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур 3 : 0Гибралтар
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур Гибралтар0 : 3
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Гибралтар1 : 0
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Гибралтар2 : 0
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 6-й тур Гибралтар1 : 2
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур 0 : 1Франция
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур Франция4 : 0
18.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Финал 3 : 3 4 : 2Франция
14.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/2 финала Франция2 : 0
10.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 2Франция

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