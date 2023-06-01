Гибралтар - Франция 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Франция, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Франция
|23
|вр
|Дэйл Коулинг
|4
|зщ
|Джек Сержант
|14
|зщ
|Рой Чиполина
|12
|зщ
|Джейс Оливеро
|6
|пз
|Бернарду Лопеш
|20
|пз
|Итан Бритто
|8
|пз
|Николас Позо
|18
|нп
|Энтони Эрнандес
|17
|нп
|Киан Ронан
|7
|нп
|Ли Кашаро
|21
|нп
|Джеймс Кумбес
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|14
|зщ
|Уэсли Фофана
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Юссуф Фофана
|20
|пз
|Кингсли Коман
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|10
|пз
|Килиан Мбаппе
|12
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Хулио Сесар Рибас
|Дидье Дешам
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 6-й тур
|1 : 2
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|18.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Финал
|3 : 3 4 : 2
|14.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 0
|10.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 2