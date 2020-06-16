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Косово - Румыния 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур
Косово
Румыния

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Румыния, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Румыния
Главные тренеры
Франция Ален Жиресс
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Косово1 : 1
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 1 : 1Косово
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Косово1 : 1
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Косово2 : 2
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 6-й тур Косово5 : 1
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Румыния2 : 1
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 0 : 2Румыния
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 5Румыния
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Румыния1 : 2
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 6-й тур Румыния4 : 1

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