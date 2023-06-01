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Беларусь - Израиль 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия), вместимость: 13501
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур
Беларусь
Израиль

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Израиль, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Израиль
Главные тренеры
Беларусь Георгий Петрович Кондратьев
Израиль Алон Хазан
История личных встреч
14.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Израиль1 : 2Беларусь
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 2 : 1Беларусь
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Беларусь0 : 5
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 0Беларусь
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 0 : 1Беларусь
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 6-й тур 1 : 1Беларусь
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 3 : 0Израиль
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Израиль1 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Израиль2 : 3
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Израиль4 : 2
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 1Израиль
Текстовая трансляция
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За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Уроженцы России в отборочном турнире Евро-2024: Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Беларусь — Израиль. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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