Беларусь - Израиль 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия), вместимость: 13501
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Израиль, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь
Израиль
Главные тренеры
|Георгий Петрович Кондратьев
|Алон Хазан
История личных встреч
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|2 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|0 : 1
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 6-й тур
|1 : 1
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|3 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 3
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|4 : 2
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 1
Текстовая трансляция
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За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Уроженцы России в отборочном турнире Евро-2024: Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Беларусь — Израиль. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.