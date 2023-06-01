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Сербия - Иордания 16 Июня прямая трансляция

16 Июня 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Сербия
Иордания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Иордания, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Иордания
Главные тренеры
Сербия Драган Стойкович
Ирак Аднан Хамад
История личных встреч
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур 0 : 2Сербия
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 1-й тур Сербия2 : 0
26.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Сербия
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 3-й тур Сербия2 : 3
28.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 2-й тур 3 : 3Сербия
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Иордания4 : 0
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Иордания1 : 3
26.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 3 Иордания1 : 0
23.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 3 Иордания2 : 0
01.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Иордания

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