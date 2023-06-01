Сербия - Иордания 16 Июня прямая трансляция
16 Июня 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Иордания, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сербия
Иордания
Главные тренеры
|Драган Стойкович
|Аднан Хамад
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0
|26.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 3-й тур
|2 : 3
|28.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 2-й тур
|3 : 3
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|26.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 0
|23.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|2 : 0
|01.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1