Швеция - Новая Зеландия 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
16 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Новая Зеландия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Новая Зеландия
Главные тренеры
|Янне Андерссон
|Даррен Базели
|Дэнни Хэй
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|22.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|14.06.2022
|ЧМ-2022 - Межконтинентальный плей-офф
|Межконтинентальный плей-офф
|1 : 0