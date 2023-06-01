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Швеция - Новая Зеландия 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
16 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Швеция
Новая Зеландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Новая Зеландия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Новая Зеландия
Главные тренеры
Швеция Янне Андерссон
Англия Даррен Базели
Новая Зеландия Дэнни Хэй
История личных встреч
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур Швеция5 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур Швеция0 : 3
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Швеция2 : 1
09.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Швеция2 : 0
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Швеция2 : 0
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Новая Зеландия2 : 1
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Новая Зеландия0 : 0
25.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Новая Зеландия0 : 2
22.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 0Новая Зеландия
14.06.2022 ЧМ-2022 - Межконтинентальный плей-офф Межконтинентальный плей-офф 1 : 0Новая Зеландия

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