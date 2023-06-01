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Дания - Северная Ирландия 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)
Дания
Северная Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Северная Ирландия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Северная Ирландия
1 Дания вр Каспер Шмейхель
18 Дания зщ Александр Бах
4 Дания зщ Симон Кьер
6 Дания зщ Андреас Кристенсен
5 Дания зщ Йоаким Мехле
10 Дания пз Кристиан Эриксен
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
7 Дания пз Матиас Йенсен
14 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Дания нп Йонас Винд
11 Дания нп Расмус Хёйлунн
1 Северная Ирландия вр Бэйли Пикок-Фаррел
20 Северная Ирландия зщ Крэйг Кэткарт
5 Северная Ирландия зщ Джонатан Эванс
22 Северная Ирландия зщ Кирон Браун
2 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
3 Северная Ирландия зщ Джамал Льюис
14 Северная Ирландия пз Патрик Макнейр
21 Северная Ирландия пз Ши Чарльз
15 Северная Ирландия пз Джордан Томпсон
9 Северная Ирландия нп Дион Чарльз
10 Северная Ирландия нп Дэйл Тейлор
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Англия Иан Бараклаф
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. 13-й тур Северная Ирландия2 : 1Дания
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. 3-й тур Дания0 : 0Северная Ирландия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур 3 : 2Дания
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур Дания3 : 1
30.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа D. 3-й тур 1 : 0Дания
26.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 2 : 1Дания
22.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Дания0 : 0
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур Северная Ирландия0 : 1
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур 0 : 2Северная Ирландия
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 6-й тур 3 : 1Северная Ирландия
24.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 5-й тур Северная Ирландия2 : 1
12.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 4-й тур Северная Ирландия2 : 2

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