Дания - Северная Ирландия 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Северная Ирландия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Северная Ирландия
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|18
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Симон Кьер
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|7
|пз
|Матиас Йенсен
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Расмус Хёйлунн
|1
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|20
|зщ
|Крэйг Кэткарт
|5
|зщ
|Джонатан Эванс
|22
|зщ
|Кирон Браун
|2
|зщ
|Конор Брэдли
|3
|зщ
|Джамал Льюис
|14
|пз
|Патрик Макнейр
|21
|пз
|Ши Чарльз
|15
|пз
|Джордан Томпсон
|9
|нп
|Дион Чарльз
|10
|нп
|Дэйл Тейлор
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Иан Бараклаф
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 13-й тур
|2 : 1
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|30.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|26.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
|22.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 6-й тур
|3 : 1
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 5-й тур
|2 : 1
|12.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 4-й тур
|2 : 2