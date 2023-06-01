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Мальта - Англия 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия)
Мальта
Англия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Англия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Англия
1 Мальта вр Анри Бонелло
2 Мальта зщ Кейн Аттард
4 Мальта зщ Стив Борг
26 Мальта зщ Фердинандо Апап
17 Мальта зщ Николай Мускат
15 Мальта пз Хуан Корбалан
6 Мальта пз Мэттью Гийомье
20 Мальта пз Янник Янкам
7 Мальта пз Джозеф Мбонг
11 Мальта пз Джоди Джонс
14 Мальта нп Александер Сатариано
1 Англия вр Джордан Пикфорд
12 Англия зщ Киран Триппьер
5 Англия зщ Джон Стоунз
18 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Люк Шоу
14 Англия пз Джордан Хендерсон
4 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
19 Англия нп Конор Галлахер
9 Англия нп Гарри Кейн
15 Англия нп Маркус Рашфорд
Главные тренеры
Италия Микеле Марколини
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
01.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 7-й тур Мальта0 : 4Англия
08.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 2-й тур Англия2 : 0Мальта
09.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Мальта
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Мальта0 : 2
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур 2 : 1Мальта
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Мальта0 : 1
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Мальта2 : 2
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Англия2 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур 1 : 2Англия
10.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала Англия1 : 2
04.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Англия3 : 0
29.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа B. 3-й тур 0 : 3Англия

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