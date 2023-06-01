Мальта - Англия 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Англия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Англия
|1
|вр
|Анри Бонелло
|2
|зщ
|Кейн Аттард
|4
|зщ
|Стив Борг
|26
|зщ
|Фердинандо Апап
|17
|зщ
|Николай Мускат
|15
|пз
|Хуан Корбалан
|6
|пз
|Мэттью Гийомье
|20
|пз
|Янник Янкам
|7
|пз
|Джозеф Мбонг
|11
|пз
|Джоди Джонс
|14
|нп
|Александер Сатариано
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|18
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Люк Шоу
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|4
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|19
|нп
|Конор Галлахер
|9
|нп
|Гарри Кейн
|15
|нп
|Маркус Рашфорд
Главные тренеры
|Микеле Марколини
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 7-й тур
|0 : 4
|08.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 2-й тур
|2 : 0
|09.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|10.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 2
|04.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 0
|29.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3