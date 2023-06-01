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Польша - Германия 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Польша
Германия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Германия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Германия
Главные тренеры
Португалия Фернанду Сантуш
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
16.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа C Германия0 : 0Польша
04.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 7-й тур Германия3 : 1Польша
11.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 2-й тур Польша2 : 0Германия
13.05.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Германия0 : 0Польша
06.09.2011 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2011 Польша2 : 2Германия
08.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Германия2 : 0Польша
14.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 Группа A. 2-й тур Германия1 : 0Польша
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур Польша1 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур 3 : 1Польша
04.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 3 : 1Польша
30.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Польша0 : 2
26.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Польша2 : 0
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия3 : 3
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 3
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 0
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 2 : 4Германия
27.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 2-й тур 1 : 1Германия

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