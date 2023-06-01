Польша - Германия 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Германия, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Германия
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|16.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа C
|0 : 0
|04.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|3 : 1
|11.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|13.05.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|0 : 0
|06.09.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2011
|2 : 2
|08.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|14.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|Группа A. 2-й тур
|1 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|3 : 1
|04.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 1
|30.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|26.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|01.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|2 : 4
|27.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|1 : 1