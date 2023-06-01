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Люксембург - Лихтенштейн 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
17 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур
Люксембург
Лихтенштейн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Лихтенштейн, которое состоится 17 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люксембург
Лихтенштейн
Главные тренеры
Люксембург Люк Хольтц
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
Австрия Рене Паурич
История личных встреч
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Люксембург1 : 2Лихтенштейн
09.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Люксембург0 : 1
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур Люксембург0 : 6
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур 0 : 0Люксембург
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Люксембург0 : 0
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Люксембург2 : 2
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур Лихтенштейн0 : 7
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур 4 : 0Лихтенштейн
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 0Лихтенштейн
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур 2 : 0Лихтенштейн
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 5-й тур Лихтенштейн0 : 2

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