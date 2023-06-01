Черногория - Венгрия 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
17 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Венгрия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Венгрия
Главные тренеры
|Миодраг Радулович
|Срджан Кляевич
|Марко Росси
История личных встреч
|05.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 6-й тур
|0 : 2
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|3 : 0
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 6-й тур
|0 : 2