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Черногория - Венгрия 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
17 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 3-й тур
Черногория
Венгрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Венгрия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Венгрия
Главные тренеры
Черногория Миодраг Радулович
Черногория Срджан Кляевич
Италия Марко Росси
История личных встреч
05.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Черногория2 : 1Венгрия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур Черногория0 : 2
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 1-й тур 0 : 1Черногория
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 0Черногория
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Черногория2 : 2
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 6-й тур Черногория0 : 2
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур Венгрия3 : 0
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Венгрия1 : 0
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Венгрия2 : 1
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 2Венгрия
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 6-й тур Венгрия0 : 2

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