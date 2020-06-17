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Литва - Болгария 17 Июня прямая трансляция

17 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 3-й тур
Литва
Болгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Болгария, которое состоится 17 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Болгария
Главные тренеры
Германия Рейнхольд Брой
Литва Эдгарас Янкаускас
Сербия Младен Крстаич
История личных встреч
09.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. 7-й тур Литва3 : 1Болгария
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. 5-й тур Болгария1 : 0Литва
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Литва
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 1-й тур 2 : 0Литва
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 6-й тур 1 : 0Литва
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 5-й тур Литва1 : 1
14.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 4-й тур 2 : 0Литва
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур 3 : 0Болгария
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 1-й тур Болгария0 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 0Болгария
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 2Болгария
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 6-й тур 0 : 1Болгария

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