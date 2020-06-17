Литва - Болгария 17 Июня прямая трансляция
17 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Болгария, которое состоится 17 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Болгария
Главные тренеры
|Рейнхольд Брой
|Эдгарас Янкаускас
|Младен Крстаич
История личных встреч
|09.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. 7-й тур
|3 : 1
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. 5-й тур
|1 : 0
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. 6-й тур
|1 : 0
|22.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. 5-й тур
|1 : 1
|14.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. 4-й тур
|2 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 6-й тур
|0 : 1