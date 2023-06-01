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Норвегия - Шотландия 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
17 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Норвегия
Шотландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Шотландия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Шотландия
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
14 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
15 Норвегия зщ Лео Эстигор
5 Норвегия зщ Биргер Мелинг
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
6 Норвегия пз Патрик Берг
16 Норвегия пз Фредрик Эурснес
18 Норвегия нп Ола Сольбаккен
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
11 Норвегия нп Мохамед Эльюнусси
1 Шотландия вр Ангус Ганн
6 Шотландия зщ Киран Тирни
5 Шотландия зщ Джон Сауттар
15 Шотландия зщ Райан Портеус
22 Шотландия зщ Аарон Хики
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Шотландия пз Каллум Макгрегор
4 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Шотландия пз Джон Макгинн
11 Шотландия пз Райан Кристи
9 Шотландия нп Линдон Дайкс
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
19.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Норвегия0 : 1Шотландия
12.08.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. 11-й тур Норвегия4 : 0Шотландия
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. 3-й тур Шотландия0 : 0Норвегия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур 1 : 1Норвегия
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур 3 : 0Норвегия
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Норвегия1 : 1
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 2Норвегия
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. 6-й тур Норвегия0 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Шотландия2 : 0
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур Шотландия3 : 0
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Шотландия
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур 0 : 0Шотландия
24.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 5-й тур Шотландия2 : 1

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