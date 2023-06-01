Норвегия - Шотландия 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
17 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Шотландия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Шотландия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Биргер Мелинг
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|6
|пз
|Патрик Берг
|16
|пз
|Фредрик Эурснес
|18
|нп
|Ола Сольбаккен
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|1
|вр
|Ангус Ганн
|6
|зщ
|Киран Тирни
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|15
|зщ
|Райан Портеус
|22
|зщ
|Аарон Хики
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Каллум Макгрегор
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Джон Макгинн
|11
|пз
|Райан Кристи
|9
|нп
|Линдон Дайкс
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Стив Кларк
История личных встреч
|19.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 1
|12.08.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 11-й тур
|4 : 0
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 3-й тур
|0 : 0
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 6-й тур
|0 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 6-й тур
|0 : 0
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 5-й тур
|2 : 1