Албания - Молдавия 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Молдавия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Молдавия
Главные тренеры
|Мендес Кампос Жуниор Силвиньо
|Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
|14.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|0 : 4
|11.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|0 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|26.10.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 2. 6-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 5
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 2
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 6-й тур
|2 : 0