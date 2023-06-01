20:50 ()
Свернуть список

Албания - Молдавия 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 3-й тур
Албания
Молдавия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Молдавия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Молдавия
Главные тренеры
Бразилия Мендес Кампос Жуниор Силвиньо
Молдавия Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
14.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. 8-й тур Молдавия0 : 4Албания
11.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. 4-й тур Албания2 : 0Молдавия
15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Албания0 : 0Молдавия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур 1 : 0Албания
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Албания2 : 0
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Албания1 : 3
26.10.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 1Албания
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 2. 6-й тур Албания1 : 1
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур Молдавия0 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур Молдавия1 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Молдавия0 : 5
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Молдавия1 : 2
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур Молдавия2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close