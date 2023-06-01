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Фарерские острова - Чехия 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 3-й тур
Фарерские острова
Чехия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Чехия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Чехия
Главные тренеры
Швеция Хакан Эриксон
Чехия Ярослав Шильгавы
История личных встреч
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Чехия5 : 0Фарерские острова
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Фарерские острова
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур 1 : 1Фарерские острова
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 1Фарерские острова
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Чехия5 : 0Фарерские острова
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 6-й тур Фарерские острова2 : 1
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур 0 : 0Чехия
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур Чехия3 : 1
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Чехия
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Чехия5 : 0Фарерские острова
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 6-й тур 2 : 1Чехия

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