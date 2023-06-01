Фарерские острова - Чехия 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Чехия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фарерские острова
Чехия
Главные тренеры
|Хакан Эриксон
|Ярослав Шильгавы
История личных встреч
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. 6-й тур
|2 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|3 : 1
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 6-й тур
|2 : 1