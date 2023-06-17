Кипр - Грузия 17 Июня прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 3-й тур
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Грузия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кипр
Грузия
Главные тренеры
|Темури Кецбая
|Вилли Саньоль
История личных встреч
|10.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 5-й тур
|2 : 1
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 3-й тур
|1 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 3
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 6-й тур
|5 : 1
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 6-й тур
|1 : 2
|23.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 5-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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