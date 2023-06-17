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Кипр - Грузия 17 Июня прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 3-й тур
Кипр
Грузия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Грузия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Грузия
Главные тренеры
Грузия Темури Кецбая
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
10.11.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Грузия1 : 0Кипр
28.03.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 5-й тур Кипр2 : 1Грузия
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 3-й тур Грузия1 : 1Кипр
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Кипр
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур 3 : 0Кипр
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 3Кипр
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Кипр0 : 2
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. 6-й тур 5 : 1Кипр
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Грузия1 : 1
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Грузия6 : 1
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 3 : 0Грузия
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 6-й тур 1 : 2Грузия
23.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 5-й тур Грузия2 : 0
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