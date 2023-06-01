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Исландия - Словакия 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур
Исландия
Словакия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Словакия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия
Словакия
Главные тренеры
Исландия Арнар Видарссон
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
17.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Словакия3 : 1Исландия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур 0 : 7Исландия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур 3 : 0Исландия
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Исландия
08.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Исландия1 : 1
11.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 0Исландия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур Словакия2 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур Словакия0 : 0
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Словакия0 : 0
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 2Словакия
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 6-й тур Словакия1 : 1

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