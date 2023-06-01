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Бразилия - Гвинея 17 Июня прямая трансляция

17 Июня 2023 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Бразилия
Гвинея

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Гвинея, которое состоится 17 Июня 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Гвинея
Главные тренеры
Бразилия Рамон Менезес (и.о.)
История личных встреч
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бразилия
09.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Бразилия
05.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия4 : 1
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 3-й тур 1 : 0Бразилия
28.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 2-й тур Бразилия1 : 0
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 3 : 1Гвинея
23.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 0Гвинея
22.08.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 3 0 : 0Гвинея
25.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 0Гвинея
24.01.2022 Кубок африканских наций 1/8 финала Гвинея0 : 1

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