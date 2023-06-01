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Азербайджан - Эстония 17 Июня прямая трансляция

17 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур
Азербайджан
Эстония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Эстония, которое состоится 17 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Эстония
Главные тренеры
Италия Джанни Де Бьязи
Швейцария Томас Хеберли
История личных встреч
15.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Эстония2 : 1Азербайджан
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур 5 : 0Азербайджан
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур 4 : 1Азербайджан
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 3Азербайджан
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 2Азербайджан
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 6-й тур Азербайджан3 : 0
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур 2 : 1Эстония
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Эстония
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Эстония
08.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Эстония
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 6-й тур 0 : 4Эстония

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