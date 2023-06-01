Азербайджан - Эстония 17 Июня прямая трансляция
17 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Эстония, которое состоится 17 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Эстония
Главные тренеры
|Джанни Де Бьязи
|Томас Хеберли
История личных встреч
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|2 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|4 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 3
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 2
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 6-й тур
|3 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 6-й тур
|0 : 4