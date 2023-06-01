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Бельгия - Австрия 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур
Бельгия
Австрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Австрия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Австрия
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
25.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 5-й тур Австрия0 : 2Бельгия
12.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 4-й тур Бельгия4 : 4Австрия
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Бельгия
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур 0 : 3Бельгия
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа F. 3-й тур 0 : 0Бельгия
27.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Бельгия0 : 2
23.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Бельгия1 : 0
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур Австрия2 : 1
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур Австрия4 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Австрия2 : 0
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 1Австрия
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 6-й тур Австрия1 : 3

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