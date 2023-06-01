Бельгия - Австрия 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Австрия, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бельгия
Австрия
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Ральф Рангник
История личных встреч
|25.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2
|12.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|4 : 4
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|01.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|27.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 2
|23.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|4 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 6-й тур
|1 : 3