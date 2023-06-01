17:40 ()
Свернуть список

Нидерланды - Италия 18 Июня прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
18 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. За 3-е место
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Нидерланды
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Италия, которое состоится 18 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. За 3-е место, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Италия
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
12 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
14 Нидерланды зщ Свен Ботман
16 Нидерланды зщ Тирелл Маласиа
6 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Нидерланды пз Йоей Верман
8 Нидерланды пз Жоржиньо Вейналдум
11 Нидерланды пз Чави Симонс
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
19 Нидерланды нп Ваут Вегорст
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
15 Италия зщ Франческо Ачерби
13 Италия зщ Рафаэл Толой
2 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
3 Италия зщ Федерико Димарко
5 Италия пз Маттео Дармиан
7 Италия пз Давиде Фраттези
8 Италия пз Жоржиньо
10 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
22 Италия нп Джакомо Распадори
9 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Италия Роберто Манчини
История личных встреч
14.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 4-й тур Италия1 : 1Нидерланды
07.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 2-й тур Нидерланды0 : 1Италия
04.06.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия1 : 1Нидерланды
28.03.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нидерланды1 : 2Италия
04.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Италия2 : 0Нидерланды
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Нидерланды1 : 1Италия
09.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Нидерланды3 : 0Италия
14.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Нидерланды2 : 4 ДВ
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур Нидерланды3 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур 4 : 0Нидерланды
09.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала Нидерланды2 : 2 3 : 4
03.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Нидерланды3 : 1
15.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала 2 : 1Италия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур 0 : 2Италия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур Италия1 : 2
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 0Италия
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 3Италия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close