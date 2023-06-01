Нидерланды - Италия 18 Июня прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
18 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. За 3-е место
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Италия, которое состоится 18 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. За 3-е место, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Италия
|1
|вр
|Юстин Бейло
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|12
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|14
|зщ
|Свен Ботман
|16
|зщ
|Тирелл Маласиа
|6
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Йоей Верман
|8
|пз
|Жоржиньо Вейналдум
|11
|пз
|Чави Симонс
|10
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|13
|зщ
|Рафаэл Толой
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|5
|пз
|Маттео Дармиан
|7
|пз
|Давиде Фраттези
|8
|пз
|Жоржиньо
|10
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|22
|нп
|Джакомо Распадори
|9
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Роберто Манчини
История личных встреч
|14.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 4-й тур
|1 : 1
|07.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 2-й тур
|0 : 1
|04.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|28.03.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|2 : 0
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 1
|09.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|3 : 0
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|09.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|03.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 1
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3