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Хорватия - Испания 18 Июня прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
18 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Финал
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Хорватия
Испания

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Испания, которое состоится 18 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Финал, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Испания
1 Хорватия вр Доминик Ливакович
6 Хорватия зщ Йосип Шутало
21 Хорватия зщ Домагой Вида
22 Хорватия зщ Йосип Юранович
11 Хорватия пз Марсело Брозович
8 Хорватия пз Матео Ковачич
10 Хорватия пз Лука Модрич
15 Хорватия пз Марио Пашалич
16 Хорватия пз Лука Иванушец
14 Хорватия нп Иван Перишич
9 Хорватия нп Андрей Крамарич
23 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Испания зщ Робен Ле Норман
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
18 Испания зщ Жорди Альба
16 Испания пз Родриго Эрнандес
8 Испания пз Фабиан Руис
9 Испания пз Гави
12 Испания нп Ансу Фати
7 Испания нп Альваро Мората
10 Испания нп Марко Асенсио
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Испания Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
28.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/8 финала Хорватия3 : 5 ДВИспания
15.11.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 5-й тур Хорватия3 : 2Испания
11.09.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 2-й тур Испания6 : 0Хорватия
21.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа D Хорватия2 : 1Испания
18.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Хорватия0 : 1Испания
14.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала 2 : 4 ДВХорватия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур 0 : 2Хорватия
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур Хорватия1 : 1
17.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд За 3-е место Хорватия2 : 1
13.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/2 финала 3 : 0Хорватия
15.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Испания2 : 1
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур 2 : 0Испания
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур Испания3 : 0
06.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 0 : 0 3 : 0Испания
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 2 : 1Испания

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