Хорватия - Испания 18 Июня прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
18 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Финал
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Испания, которое состоится 18 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Финал, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Испания
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|21
|зщ
|Домагой Вида
|22
|зщ
|Йосип Юранович
|11
|пз
|Марсело Брозович
|8
|пз
|Матео Ковачич
|10
|пз
|Лука Модрич
|15
|пз
|Марио Пашалич
|16
|пз
|Лука Иванушец
|14
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|18
|зщ
|Жорди Альба
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Фабиан Руис
|9
|пз
|Гави
|12
|нп
|Ансу Фати
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Марко Асенсио
Главные тренеры
|Златко Далич
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|28.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 5 ДВ
|15.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|3 : 2
|11.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 2-й тур
|6 : 0
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа D
|2 : 1
|18.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|17.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|За 3-е место
|2 : 1
|13.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/2 финала
|3 : 0
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|06.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
|01.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1