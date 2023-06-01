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Швейцария - Румыния 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Аллменд (Люцерн, Швейцария), вместимость: 13519
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур
Швейцария
Румыния

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Румыния, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аллменд (Люцерн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Румыния
Главные тренеры
Швейцария Мурат Якин
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
15.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа A Румыния1 : 1Швейцария
30.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Швейцария0 : 1Румыния
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 1 : 2Швейцария
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Швейцария3 : 0
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 0 : 5Швейцария
06.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 6 : 1Швейцария
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 3-й тур 2 : 3Швейцария
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 0 : 0Румыния
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Румыния2 : 1
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 0 : 2Румыния
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 5Румыния
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Румыния1 : 2

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