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Украина - Мальта 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
19 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 4-й тур
Украина
Мальта

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Мальта, которое состоится 19 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Мальта
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань (и.о.)
Украина Сергей Станиславович Ребров
Италия Микеле Марколини
История личных встреч
06.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Украина0 : 1Мальта
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур 2 : 3Украина
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 3Украина
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур 2 : 0Украина
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур Украина0 : 0
24.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 5-й тур 0 : 5Украина
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур Мальта0 : 4
09.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Мальта
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Мальта0 : 2
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур 2 : 1Мальта
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Мальта0 : 1
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Рассказываем, почему некоторые страны не могут играть друг против друга.Материалы по теме В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Украина — Мальта. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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