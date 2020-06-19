Украина - Мальта 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
19 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Мальта, которое состоится 19 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Мальта
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань (и.о.)
|Сергей Станиславович Ребров
|Микеле Марколини
История личных встреч
|06.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 6-й тур
|0 : 0
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 5-й тур
|0 : 5
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|09.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Рассказываем, почему некоторые страны не могут играть друг против друга.Материалы по теме В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Украина — Мальта. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.