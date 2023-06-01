Северная Ирландия - Казахстан 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Казахстан, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Ирландия
Казахстан
Главные тренеры
|Иан Бараклаф
|Майкл О'Нил
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 6-й тур
|3 : 1
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 2. 5-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
Текстовая трансляция
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17 футболистов российских клубов получили приглашения в национальные команды.Материалы по теме Кто из легионеров РПЛ может сыграть в отборе Евро-2024. В списке — 17 футболистов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Северная Ирландия — Казахстан. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.