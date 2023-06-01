Израиль - Андорра 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Андорра, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль
Андорра
Главные тренеры
|Алон Хазан
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|03.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|4 : 0
|13.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|1 : 4
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|0 : 2
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|4 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|3 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 3
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|4 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1