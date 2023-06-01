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Израиль - Андорра 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур
Израиль
Андорра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Андорра, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Андорра
Главные тренеры
Израиль Алон Хазан
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
03.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа B. 7-й тур Израиль4 : 0Андорра
13.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа B. 3-й тур Андорра1 : 4Израиль
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 8-й тур Андорра0 : 2Израиль
06.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 2-й тур Израиль4 : 1Андорра
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 1 : 2Израиль
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 3 : 0Израиль
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Израиль1 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Израиль2 : 3
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Израиль4 : 2
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Андорра1 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 1 : 1Андорра
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Андорра0 : 2
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 0Андорра
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Андорра0 : 1

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