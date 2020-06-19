Франция - Греция 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Греция, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Греция
|1
|вр
|Брис Самба
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|17
|зщ
|Уэсли Фофана
|13
|зщ
|Ибраима Конате
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|21
|зщ
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|20
|пз
|Кингсли Коман
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|10
|пз
|Килиан Мбаппе
|12
|нп
|Рандаль Коло Муани
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Джордж Балдок
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|17
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
|20
|пз
|Петрос Манталос
|11
|пз
|Анастасиос Бакасетас
|7
|нп
|Георгиос Масурас
|10
|нп
|Димитриос Пелькас
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Густаво Пойет
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|18.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Финал
|3 : 3 4 : 2
|14.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Лучшие перформансы последней недели топового футбола сезона-2022/2023 — в нашем традиционном обзоре.К этим парням уже присматриваются большие команды: Талант «Сельты» повторил достижение Мусиалы и спас клуб. Топ-перформансы молодых на неделе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Франция — Греция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.