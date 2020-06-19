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Франция - Греция 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Франция
Греция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Греция, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Греция
1 Франция вр Брис Самба
5 Франция зщ Жюль Кунде
17 Франция зщ Уэсли Фофана
13 Франция зщ Ибраима Конате
22 Франция зщ Тео Эрнандес
21 Франция зщ Эдуарду Камавинга
8 Франция пз Орельен Тчуамени
20 Франция пз Кингсли Коман
7 Франция пз Антуан Гризманн
10 Франция пз Килиан Мбаппе
12 Франция нп Рандаль Коло Муани
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Греция зщ Джордж Балдок
4 Греция зщ Константинос Мавропанос
17 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
21 Греция зщ Константинос Цимикас
6 Греция пз Димитриос Курбелис
20 Греция пз Петрос Манталос
11 Греция пз Анастасиос Бакасетас
7 Греция нп Георгиос Масурас
10 Греция нп Димитриос Пелькас
9 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Уругвай Густаво Пойет
История личных встреч
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 3-й тур 0 : 3Франция
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур 0 : 1Франция
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур Франция4 : 0
18.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Финал 3 : 3 4 : 2Франция
14.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/2 финала Франция2 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 3-й тур Греция2 : 1
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Греция0 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур 0 : 3Греция
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Греция
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 2Греция
Текстовая трансляция
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Лучшие перформансы последней недели топового футбола сезона-2022/2023 — в нашем традиционном обзоре.К этим парням уже присматриваются большие команды: Талант «Сельты» повторил достижение Мусиалы и спас клуб. Топ-перформансы молодых на неделе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Франция — Греция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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