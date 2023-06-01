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Беларусь - Косово 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия), вместимость: 13501
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур
Беларусь
Косово

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Косово, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Косово
Главные тренеры
Беларусь Георгий Петрович Кондратьев
Франция Ален Жиресс
История личных встреч
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Беларусь1 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур 2 : 1Беларусь
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур Беларусь0 : 5
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 0Беларусь
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 0 : 1Беларусь
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Косово0 : 0
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Косово1 : 1
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 1-й тур 1 : 1Косово
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Косово1 : 1
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Косово2 : 2
Текстовая трансляция
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17 футболистов российских клубов получили приглашения в национальные команды.Материалы по теме Кто из легионеров РПЛ может сыграть в отборе Евро-2024. В списке — 17 футболистов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Беларусь — Косово. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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