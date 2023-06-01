Беларусь - Косово 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия), вместимость: 13501
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Косово, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь
Косово
Главные тренеры
|Георгий Петрович Кондратьев
|Ален Жиресс
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|2 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 0
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 2
Текстовая трансляция
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