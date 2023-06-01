21:07 ()
Свернуть список

Финляндия - Сан-Марино 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
19 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур
Финляндия
Сан-Марино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Сан-Марино, которое состоится 19 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Сан-Марино
Главные тренеры
Финляндия Маркку Канерва
Сан-Марино Фабрицио Костантини
История личных встреч
03.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа E. 7-й тур Сан-Марино0 : 1Финляндия
17.11.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа E. 5-й тур Финляндия8 : 0Сан-Марино
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 3-й тур Финляндия2 : 0
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур 0 : 1Финляндия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур 3 : 1Финляндия
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Финляндия0 : 1
09.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Финляндия
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 3-й тур Сан-Марино0 : 3
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур 2 : 0Сан-Марино
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур Сан-Марино0 : 2
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 0Сан-Марино
18.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 1Сан-Марино

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close