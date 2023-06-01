Финляндия - Сан-Марино 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
19 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Сан-Марино, которое состоится 19 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Сан-Марино
Главные тренеры
|Маркку Канерва
|Фабрицио Костантини
История личных встреч
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 1
|17.11.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|8 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|09.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|0 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|18.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1