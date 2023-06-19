Турция - Уэльс 19 Июня прямая трансляция
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Уэльс, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Уэльс
Главные тренеры
|Штефан Кунц
|Роберт Пейдж
История личных встреч
|16.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|0 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 4
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|29.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|25.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2