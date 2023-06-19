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Турция - Уэльс 19 Июня прямая трансляция

19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 4-й тур
Турция
Уэльс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Уэльс, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Уэльс
Главные тренеры
Германия Штефан Кунц
Уэльс Роберт Пейдж
История личных встреч
16.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Турция0 : 2Уэльс
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур 2 : 3Турция
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Турция0 : 2
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур 1 : 2Турция
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Турция2 : 1
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Турция2 : 1
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур Уэльс2 : 4
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Уэльс1 : 0
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур 1 : 1Уэльс
29.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Уэльс0 : 3
25.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Уэльс0 : 2

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