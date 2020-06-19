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Словения - Дания 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Словения
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Дания, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Дания
1 Словения вр Вид Белец
2 Словения зщ Жан Карничник
23 Словения зщ Давид Брекало
6 Словения зщ Яка Бийол
3 Словения зщ Юре Балковец
10 Словения пз Миха Зайц
8 Словения пз Санди Ловрич
22 Словения пз Адам Гнезда-Черин
20 Словения пз Петар Стоянович
7 Словения пз Беньямин Вербич
11 Словения нп Беньямин Шешко
22 Дания вр Каспер Шмейхель
2 Дания зщ Йоаким Андерсен
4 Дания зщ Симон Кьер
6 Дания зщ Андреас Кристенсен
5 Дания зщ Йоаким Мехле
11 Дания пз Андреас Сков Ольсен
10 Дания пз Кристиан Эриксен
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
14 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Дания нп Йонас Винд
21 Дания нп Расмус Хёйлунн
Главные тренеры
Словения Матьяж Кек
Дания Каспер Юльманн
История личных встреч
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 3-й тур 2 : 0Словения
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур Словения2 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур 1 : 2Словения
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Словения1 : 0
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 2Словения
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 3-й тур Дания1 : 0
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур 3 : 2Дания
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур Дания3 : 1
30.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа D. 3-й тур 1 : 0Дания
26.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 2 : 1Дания

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