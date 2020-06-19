Словения - Дания 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Дания, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Дания
|1
|вр
|Вид Белец
|2
|зщ
|Жан Карничник
|23
|зщ
|Давид Брекало
|6
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Юре Балковец
|10
|пз
|Миха Зайц
|8
|пз
|Санди Ловрич
|22
|пз
|Адам Гнезда-Черин
|20
|пз
|Петар Стоянович
|7
|пз
|Беньямин Вербич
|11
|нп
|Беньямин Шешко
|22
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|4
|зщ
|Симон Кьер
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|11
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Йонас Винд
|21
|нп
|Расмус Хёйлунн
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|30.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|26.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1