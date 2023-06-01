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Индонезия - Аргентина 19 Июня прямая трансляция

19 Июня 2023 года в 15:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Индонезия
Аргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индонезия - Аргентина, которое состоится 19 Июня 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индонезия
Аргентина
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
14.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Индонезия0 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Индонезия2 : 2
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Индонезия3 : 1
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Индонезия2 : 1
24.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Индонезия3 : 2
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0
29.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина7 : 0
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0
18.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Финал Аргентина3 : 3 4 : 2
13.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/2 финала Аргентина3 : 0

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