Индонезия - Аргентина 19 Июня прямая трансляция
19 Июня 2023 года в 15:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индонезия - Аргентина, которое состоится 19 Июня 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индонезия
Аргентина
Главные тренеры
|Лионель Скалони
История личных встреч
|14.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|24.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|29.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Финал
|3 : 3 4 : 2
|13.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/2 финала
|3 : 0