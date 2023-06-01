Ирландия - Гибралтар 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Гибралтар, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Гибралтар
Главные тренеры
|Стивен Кенни
|Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
|10.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|23.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|04.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 4
|11.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|22.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0