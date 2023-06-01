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Ирландия - Гибралтар 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 4-й тур
Ирландия
Гибралтар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Гибралтар, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Гибралтар
Главные тренеры
Ирландия Стивен Кенни
Уругвай Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
10.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа D. 4-й тур Ирландия2 : 0Гибралтар
23.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа D. 1-й тур Гибралтар0 : 1Ирландия
04.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 7-й тур Гибралтар0 : 4Ирландия
11.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 2-й тур Ирландия7 : 0Гибралтар
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 3-й тур 2 : 1Ирландия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур Ирландия0 : 1
22.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Ирландия3 : 2
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 1Ирландия
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Ирландия1 : 2
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 3-й тур Гибралтар0 : 3
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур 3 : 0Гибралтар
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур Гибралтар0 : 3
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Гибралтар1 : 0
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Гибралтар2 : 0

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