Англия - Македония 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 4-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Северная Македония, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Северная Македония
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|12
|зщ
|Кайл Уолкер
|14
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Гарри Магуайр
|3
|зщ
|Люк Шоу
|4
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Джордан Хендерсон
|10
|нп
|Трент Александер-Арнольд
|20
|нп
|Фил Фоден
|9
|нп
|Гарри Кейн
|18
|нп
|Маркус Рашфорд
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|14
|зщ
|Дарко Велковски
|8
|зщ
|Эзган Алиоски
|4
|пз
|Джоко Зайков
|3
|пз
|Стефан Ашковски
|5
|пз
|Ариян Адеми
|10
|пз
|Энис Барди
|7
|пз
|Элиф Элмас
|9
|пз
|Александар Трайковски
|23
|нп
|Илия Несторовски
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Благойя Милевски
История личных встреч
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|0 : 0
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|10.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 2
|04.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 3
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1