21:08 ()
Свернуть список

Англия - Македония 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
19 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 4-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Англия
Северная Македония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Северная Македония, которое состоится 19 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Северная Македония
1 Англия вр Джордан Пикфорд
12 Англия зщ Кайл Уолкер
14 Англия зщ Джон Стоунз
6 Англия зщ Гарри Магуайр
3 Англия зщ Люк Шоу
4 Англия пз Деклан Райс
8 Англия пз Джордан Хендерсон
10 Англия нп Трент Александер-Арнольд
20 Англия нп Фил Фоден
9 Англия нп Гарри Кейн
18 Англия нп Маркус Рашфорд
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
13 Северная Македония зщ Стефан Ристовски
14 Северная Македония зщ Дарко Велковски
8 Северная Македония зщ Эзган Алиоски
4 Северная Македония пз Джоко Зайков
3 Северная Македония пз Стефан Ашковски
5 Северная Македония пз Ариян Адеми
10 Северная Македония пз Энис Барди
7 Северная Македония пз Элиф Элмас
9 Северная Македония пз Александар Трайковски
23 Северная Македония нп Илия Несторовски
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Северная Македония Благойя Милевски
История личных встреч
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 3-й тур Англия0 : 0Северная Македония
06.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 2-й тур Северная Македония0 : 1Англия
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур 0 : 4Англия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Англия2 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур 1 : 2Англия
10.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала Англия1 : 2
04.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Англия3 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур Северная Македония2 : 3
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Северная Македония1 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур Северная Македония2 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Северная Македония1 : 3
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Северная Македония1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close