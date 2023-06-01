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Босния и Герцеговина - Люксембург 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур
Босния и Герцеговина
Люксембург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Люксембург, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Люксембург
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Фарук Хаджибегич
Люксембург Люк Хольтц
История личных встреч
29.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Босния и Герцеговина1 : 0Люксембург
25.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Люксембург0 : 3Босния и Герцеговина
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. 11-й тур Босния и Герцеговина5 : 0Люксембург
03.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. 1-й тур Люксембург0 : 3Босния и Герцеговина
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 3-й тур 3 : 0Босния и Герцеговина
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур 2 : 0Босния и Герцеговина
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур Босния и Герцеговина3 : 0
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 6-й тур 4 : 1Босния и Герцеговина
23.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 5-й тур Босния и Герцеговина1 : 0
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 3-й тур Люксембург2 : 0
09.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Люксембург0 : 1
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур Люксембург0 : 6
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур 0 : 0Люксембург
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Люксембург0 : 0

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