Босния и Герцеговина - Люксембург 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Люксембург, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Босния и Герцеговина
Люксембург
Главные тренеры
|Фарук Хаджибегич
|Люк Хольтц
История личных встреч
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|25.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 3
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 11-й тур
|5 : 0
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|0 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 6-й тур
|4 : 1
|23.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 5-й тур
|1 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0
|09.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 6
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|0 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0