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Австрия - Швеция 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 4-й тур
Австрия
Швеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Швеция, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Швеция
12 Австрия вр Александр Шлагер
5 Австрия зщ Стефан Пош
15 Австрия зщ Филипп Линхарт
8 Австрия зщ Давид Алаба
2 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
6 Австрия пз Николас Зайвальд
4 Австрия пз Ксавер Шлагер
21 Австрия пз Патрик Виммер
19 Австрия нп Кристоф Баумгартнер
7 Австрия нп Марко Арнаутович
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Швеция вр Робин Ольсен
4 Швеция зщ Даниэль Сундгрен
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
15 Швеция зщ Карл Старфельт
6 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
20 Швеция пз Кристоффер Олссон
19 Швеция пз Маттиас Сванберг
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Швеция нп Робин Квайсон
9 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Швеция Янне Андерссон
История личных встреч
06.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Австрия2 : 0Швеция
08.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа G. 8-й тур Швеция1 : 4Австрия
08.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа G. 1-й тур Австрия1 : 1Швеция
11.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 11-й тур Швеция2 : 1Австрия
07.06.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 7-й тур Австрия2 : 1Швеция
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 3-й тур 1 : 1Австрия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур Австрия2 : 1
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур Австрия4 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Австрия2 : 0
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 1Австрия
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Швеция4 : 1
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур Швеция5 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур Швеция0 : 3
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Швеция2 : 1
09.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Швеция2 : 0

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