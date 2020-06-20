Австрия - Швеция 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Швеция, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Швеция
|12
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Стефан Пош
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|8
|зщ
|Давид Алаба
|2
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|21
|пз
|Патрик Виммер
|19
|нп
|Кристоф Баумгартнер
|7
|нп
|Марко Арнаутович
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Робин Ольсен
|4
|зщ
|Даниэль Сундгрен
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|6
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|20
|пз
|Кристоффер Олссон
|19
|пз
|Маттиас Сванберг
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Робин Квайсон
|9
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Янне Андерссон
История личных встреч
|06.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|08.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|1 : 4
|08.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|1 : 1
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 11-й тур
|2 : 1
|07.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 7-й тур
|2 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|4 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0