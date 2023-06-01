Болгария - Сербия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Сербия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болгария
Сербия
Главные тренеры
|Младен Крстаич
|Драган Стойкович
История личных встреч
|17.11.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2010
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0
|26.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 3-й тур
|2 : 3