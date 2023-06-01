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Болгария - Сербия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 4-й тур
Болгария
Сербия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Сербия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Сербия
Главные тренеры
Сербия Младен Крстаич
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
17.11.2010 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2010 Болгария0 : 1Сербия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 3-й тур 1 : 1Болгария
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур 3 : 0Болгария
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 1-й тур Болгария0 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 0Болгария
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 2Болгария
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Сербия3 : 2
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур 0 : 2Сербия
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 1-й тур Сербия2 : 0
26.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Сербия
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 3-й тур Сербия2 : 3

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