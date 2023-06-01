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Норвегия - Кипр 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония)
Норвегия
Кипр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Кипр, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Кипр
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
14 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
15 Норвегия зщ Лео Эстигор
4 Норвегия зщ Стефан Страндберг
5 Норвегия зщ Биргер Мелинг
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
6 Норвегия пз Патрик Берг
16 Норвегия пз Фредрик Эурснес
19 Норвегия нп Александр Сёрлот
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
11 Норвегия нп Мохамед Эльюнусси
12 Кипр вр Деметрис Деметриу
2 Кипр зщ Антреас Каро
19 Кипр зщ Константинос Лайфис
13 Кипр зщ Янис Кусулос
6 Кипр пз Александрос Гогич
8 Кипр пз Минас Антониу
5 Кипр пз Харалампос Харалампус
7 Кипр пз Андерсон Коррейя
20 Кипр пз Григорис Кастанос
10 Кипр нп Лоизос Лоизу
23 Кипр нп Иоаннис Питтас
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Грузия Темури Кецбая
История личных встреч
19.11.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 6-й тур Кипр0 : 2Норвегия
06.09.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 1-й тур Норвегия2 : 0Кипр
06.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа E. 7-й тур Норвегия2 : 0Кипр
16.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа E. 4-й тур Кипр1 : 3Норвегия
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 10-й тур Норвегия3 : 1Кипр
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 3-й тур Кипр1 : 2Норвегия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур Норвегия1 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур 1 : 1Норвегия
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур 3 : 0Норвегия
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Норвегия1 : 1
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 2Норвегия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур Кипр1 : 2
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Кипр
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур 3 : 0Кипр
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 3Кипр
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Кипр0 : 2

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