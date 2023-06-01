Норвегия - Кипр 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Кипр, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Кипр
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Стефан Страндберг
|5
|зщ
|Биргер Мелинг
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|6
|пз
|Патрик Берг
|16
|пз
|Фредрик Эурснес
|19
|нп
|Александр Сёрлот
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|12
|вр
|Деметрис Деметриу
|2
|зщ
|Антреас Каро
|19
|зщ
|Константинос Лайфис
|13
|зщ
|Янис Кусулос
|6
|пз
|Александрос Гогич
|8
|пз
|Минас Антониу
|5
|пз
|Харалампос Харалампус
|7
|пз
|Андерсон Коррейя
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|10
|нп
|Лоизос Лоизу
|23
|нп
|Иоаннис Питтас
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Темури Кецбая
История личных встреч
|19.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 6-й тур
|0 : 2
|06.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 1-й тур
|2 : 0
|06.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. 7-й тур
|2 : 0
|16.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. 4-й тур
|1 : 3
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|3 : 1
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 3
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2