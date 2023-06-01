Молдавия - Польша 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Польша, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Польша
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Фернанду Сантуш
История личных встреч
|20.01.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2014
|0 : 1
|07.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. 8-й тур
|1 : 1
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0
|06.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|1 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 5
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|3 : 1
|04.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 1
|30.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2