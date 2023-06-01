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Молдавия - Польша 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 4-й тур
Молдавия
Польша

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Польша, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молдавия
Польша
Главные тренеры
Молдавия Сергей Викторович Клещенко
Португалия Фернанду Сантуш
История личных встреч
20.01.2014 Товарищеские матчи (сборные) Январь 2014 Молдавия0 : 1Польша
07.06.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. 8-й тур Молдавия1 : 1Польша
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа H. 2-й тур Польша2 : 0Молдавия
06.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Польша1 : 0Молдавия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур 2 : 0Молдавия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур Молдавия0 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур Молдавия1 : 1
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Молдавия0 : 5
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Молдавия1 : 2
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Польша1 : 0
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур Польша1 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур 3 : 1Польша
04.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 3 : 1Польша
30.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Польша0 : 2

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