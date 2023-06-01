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Шотландия - Грузия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур
Шотландия
Грузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Грузия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Грузия
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
04.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 7-й тур Грузия1 : 0Шотландия
11.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 2-й тур Шотландия1 : 0Грузия
17.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 12-й тур Грузия2 : 0Шотландия
24.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 5-й тур Шотландия2 : 1Грузия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур 1 : 2Шотландия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Шотландия2 : 0
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур Шотландия3 : 0
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Шотландия
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур 0 : 0Шотландия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур 1 : 2Грузия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Грузия1 : 1
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Грузия6 : 1
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 3 : 0Грузия
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 6-й тур 1 : 2Грузия
Текстовая трансляция
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За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Уроженцы России в отборочном турнире Евро-2024: Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Шотландия — Грузия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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