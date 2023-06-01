Шотландия - Грузия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Грузия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Грузия
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Вилли Саньоль
История личных встреч
|04.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|1 : 0
|11.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 12-й тур
|2 : 0
|24.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 6-й тур
|0 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 6-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Уроженцы России в отборочном турнире Евро-2024: Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Шотландия — Грузия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.