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Венгрия - Литва 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 4-й тур
Венгрия
Литва

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Литва, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Литва
Главные тренеры
Италия Марко Росси
Германия Рейнхольд Брой
Литва Эдгарас Янкаускас
История личных встреч
05.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венгрия4 : 0Литва
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 3-й тур 0 : 0Венгрия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур Венгрия3 : 0
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Венгрия1 : 0
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Венгрия2 : 1
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 2Венгрия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 3-й тур Литва1 : 1
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Литва
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 1-й тур 2 : 0Литва
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 6-й тур 1 : 0Литва
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 5-й тур Литва1 : 1

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