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Эстония - Бельгия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 4-й тур
Эстония
Бельгия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Бельгия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Бельгия
Главные тренеры
Швейцария Томас Хеберли
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
13.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. 9-й тур Бельгия3 : 1Эстония
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. 4-й тур Эстония2 : 5Бельгия
09.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа H. 6-й тур Эстония0 : 2Бельгия
13.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа H. 4-й тур Бельгия8 : 1Эстония
14.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. 10-й тур Эстония2 : 0Бельгия
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. 1-й тур Бельгия3 : 2Эстония
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 3-й тур 1 : 1Эстония
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур 2 : 1Эстония
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Эстония
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Эстония
08.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Эстония
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 3-й тур Бельгия1 : 1
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Бельгия
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур 0 : 3Бельгия
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа F. 3-й тур 0 : 0Бельгия
27.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Бельгия0 : 2
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