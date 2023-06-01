Эстония - Бельгия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Бельгия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония
Бельгия
Главные тренеры
|Томас Хеберли
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. 9-й тур
|3 : 1
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. 4-й тур
|2 : 5
|09.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. 6-й тур
|0 : 2
|13.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. 4-й тур
|8 : 1
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. 10-й тур
|2 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. 1-й тур
|3 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|01.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|27.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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