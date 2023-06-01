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Фарерские острова - Албания 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 4-й тур
Фарерские острова
Албания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Албания, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Албания
Главные тренеры
Швеция Хакан Эриксон
Бразилия Мендес Кампос Жуниор Силвиньо
История личных встреч
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур Фарерские острова0 : 3
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Фарерские острова
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур 1 : 1Фарерские острова
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 1Фарерские острова
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 5 : 0Фарерские острова
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур Албания2 : 0
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур 1 : 0Албания
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Албания2 : 0
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Албания1 : 3
26.10.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 1Албания

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