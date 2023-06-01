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Лихтенштейн - Словакия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур
Лихтенштейн
Словакия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Словакия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Словакия
Главные тренеры
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
Австрия Рене Паурич
Германия Конрад Фюнфштюк
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
07.06.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа G. 6-й тур Лихтенштейн1 : 1Словакия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа G. 2-й тур Словакия2 : 0Лихтенштейн
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 3-й тур 2 : 0Лихтенштейн
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур Лихтенштейн0 : 7
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур 4 : 0Лихтенштейн
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 0Лихтенштейн
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур 2 : 0Лихтенштейн
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 3-й тур 1 : 2Словакия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур Словакия2 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур Словакия0 : 0
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Словакия0 : 0
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 2Словакия

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