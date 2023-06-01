Лихтенштейн - Словакия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Словакия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лихтенштейн
Словакия
Главные тренеры
|Мартин Штоклаза
|Рене Паурич
|Конрад Фюнфштюк
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|07.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 6-й тур
|1 : 1
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 2-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 7
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|4 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 6-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|1 : 2
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|0 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2