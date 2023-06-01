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Германия - Колумбия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Германия
Колумбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Колумбия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Колумбия
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Аргентина Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Германия
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия3 : 3
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 3
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 0
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 2 : 4Германия
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Колумбия1 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Колумбия
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Колумбия
29.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Колумбия
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Колумбия2 : 0

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