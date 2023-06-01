Германия - Колумбия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
20 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Колумбия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Колумбия
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|01.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|2 : 4
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|29.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0