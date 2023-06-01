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Бразилия - Сенегал 20 Июня прямая трансляция

20 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Бразилия
Сенегал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Сенегал, которое состоится 20 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Сенегал
Главные тренеры
Бразилия Рамон Менезес (и.о.)
История личных встреч
10.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 1Сенегал
17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия4 : 1
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бразилия
09.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Бразилия
05.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия4 : 1
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 3-й тур 1 : 0Бразилия
04.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 3 : 0Сенегал
29.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа A. 3-й тур 1 : 2Сенегал
25.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа A. 2-й тур 1 : 3Сенегал
21.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Сенегал0 : 2
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Сенегал1 : 1

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