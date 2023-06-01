Бразилия - Сенегал 20 Июня прямая трансляция
20 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Составы команд
Бразилия
Сенегал
Главные тренеры
|Рамон Менезес (и.о.)
История личных встреч
|10.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|05.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 3-й тур
|1 : 0
|04.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 0
|29.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|25.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|21.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1