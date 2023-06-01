Бельгия U21 - Нидерланды U21 21 Июня прямая трансляция
21 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия U21 - Нидерланды U21, которое состоится 21 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бельгия U21
Нидерланды U21
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|3 : 2
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|1 : 0
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|5 : 0
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|4 : 1
|17.11.2019
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|2 : 3
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|1 : 2
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|6 : 1
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 1
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 1