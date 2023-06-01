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Бельгия U21 - Нидерланды U21 21 Июня прямая трансляция

21 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 1-й тур
Бельгия U21
Нидерланды U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия U21 - Нидерланды U21, которое состоится 21 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия U21
Нидерланды U21
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 3 : 2Бельгия U21
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 1 : 0Бельгия U21
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 Бельгия U215 : 0
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 Бельгия U214 : 1
17.11.2019 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 2 : 3Бельгия U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала Нидерланды U211 : 2
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Нидерланды U212 : 1
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Нидерланды U216 : 1
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 1 : 1Нидерланды U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 1 : 1Нидерланды U21

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