Грузия U21 - Португалия U21 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
21 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Португалия U21, которое состоится 21 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия U21
Португалия U21
История личных встреч
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|2 : 1
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|1 : 0
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|0 : 3
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|0 : 2
|04.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|0 : 2
|06.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Финал
|1 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|0 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|5 : 3 ДВ
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 3
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|2 : 0