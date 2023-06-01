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Грузия U21 - Португалия U21 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
21 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 1-й тур
Грузия U21
Португалия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Португалия U21, которое состоится 21 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия U21
Португалия U21
История личных встреч
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U212 : 1
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U211 : 0
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U210 : 3
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 0 : 2Грузия U21
04.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U210 : 2
06.06.2021 U21 ЧЕ-2021 Финал 1 : 0Португалия U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала 0 : 1Португалия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Португалия U215 : 3 ДВ
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 0 : 3Португалия U21
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Португалия U212 : 0

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